Wencor signe un partenariat de distribution mondial avec TA Aerospace

La société californienne TA Aerospace a sélectionné Wencor comme distributeur agréé pour soutenir ses activités après-vente (pièces de rechange commerciales) et pour le marché OEM.



Wencor deviendra aussi son canal de distribution préféré pour le secteur de la Défense.



L'accord mondial comprend la gamme complète de systèmes de serrage métalliques et élastomères, d'oeillets moulés et de solutions d'isolation thermique coupe-feu de TA Aerospace pour les marchés aéronautiques civil et militaire.