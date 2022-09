Wencor et Ametek en partenariat dans le domaine de la défense

Ametek Sensors and Fluid Management Systems a choisi Wencor comme distributeur exclusif pour le marché mondial des pièces détachées dans le domaine militaire et gouvernemental.



L'accord porte sur la distribution de capteurs installés sur des appareils et des moteurs pour mesurer la température, la pression, le débit, le niveau de liquide, l'accélération, la proximité, la vitesse et la position.



« Nous sommes ravis de nous associer à Ametek SFMS et ses offres de pointe. Leurs capacités variées en matière de produits et d'ingénierie technique, combinées à notre vaste portefeuille de défense et à nos services à valeur ajoutée, nous permettront d'élargir nos opportunités sur les marchés de la défense », a déclaré Scott Herndon, président de la division Défense de Wencor.



Ametek compte de son côté sur ce partenariat pour répondre plus efficacement aux besoins du marché de l'après-vente militaire.