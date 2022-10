Wayne Easlea devient directeur général de KLM UK Engineering

Wayne Easlea a été nommé directeur général de KLM UK Engineering Limited. Il prendra ses fonctions le 14 novembre.



Après avoir intégré KLM UK Engineering en tant qu'apprenti en 1990, il a évolué vers des rôles techniques dans la maintenance en ligne et de base, avec l'ambition de devenir « un ingénieur compétent ».



Il a continué à gravir les échelons en rejoignant l'équipe de direction de la société spécialisée dans la maintenance des avions régionaux et monocouloirs en occupant plusieurs postes de direction opérationnelle, puis a été nommé directeur des opérations et membre du conseil d'administration en 2015.



Il est actuellement directeur financier.



(Photo © KLM UK Engineering)