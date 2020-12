Vueling supprime les plastiques à bord

Vueling indique qu'elle a supprimé tous les gobelets, couverts et contenants en plastique de ses vols pour les remplacer par d'autres conçus avec des matériaux durables.



L'effort concerne également des emballages alimentaires, ainsi que les serviettes qui ont été remplacées par des serviettes en papier recyclé.



Les reçus ne sont par ailleurs plus imprimés mais disponibles en ligne.



Ces actions s'inscrivent dans le cadre du programme « Flightpath Net Zero » d'IAG, visant à atteindre le zéro émission nette de CO2 d'ici 2050.