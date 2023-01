Vueling recrute de nouveau en France

Les besoins de Vueling en personnel navigant commercial ne faiblissent pas. Une nouvelle campagne de recrutement va avoir lieu à Paris en février et en mars.



Les candidatures sont ouvertes aux personnes âgées d'au moins 18 ans, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ainsi que d'un certificat de membre d'équipage de cabine européen (CCA européen) et un certificat médical pour le personnel naviguant (EASA Classe 2).



Elles doivent également parler anglais couramment, ne pas avoir de casier judiciaire ni avoir participé à un processus de sélection de la compagnie dans les six derniers mois.



La première étape pour les candidats est de s'inscrire sur l'espace carrière du site Internet de Vueling.



(Photo © Airbus)