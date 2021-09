Vueling lance 32 nouvelles routes au départ d'Orly

A la suite de la décision de la Commission européenne de lui attribuer les dix-huit créneaux de vols cédés par Air France à Orly, Vueling annonce l'effet que cela aura sur son activité. Il est massif : la low-cost espagnole va pouvoir lancer 32 nouvelles routes vers dix pays à partir du mois de novembre.



L'Allemagne, la Norvège, la Suède, l'Irlande, le Maroc et Malte entreront donc dans son réseau au départ de l'aéroport du sud de Paris, tandis que le programme vers l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Danemark va se renforcer.



Les nouvelles liaisons seront lancées à partir du 2 novembre. Ces trente-deux routes s'ajouteront aux vingt déjà prévues dans le programme hiver. Vueling souligne que 48 liaisons directes seront assurées depuis Orly, quatre autres attendant encore confirmation.



La compagnie proposera ainsi vingt destinations en Espagne, son premier marché. Le Royaume-Uni verra la plus importante progression de ses connexions puisqu'il y en aura six de plus, qui s'ajouteront à celle de Londres (Gatwick).



(Photo © Airbus)