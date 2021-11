Vueling et Lufthansa Technik signent un contrat de support consommables

La compagnie low-cost espagnole Vueling Airlines et Lufthansa Technik a ​​signé un contrat de cinq ans avec Lufthansa Technik pour la fourniture de pièces consommables et de pièces d'usure pour la flotte d'Airbus de la famille A320ceo/neo de Vueling (120 appareils aujourd'hui).



Le contrat comprend des services de planification, de prévision, de transport et de logistique. Il comprend également un stock de consignation sur la base principale de Vueling à Barcelone.



La division MRO du groupe Lufthansa précise qu'une équipe dédiée à ce compte ainsi qu'un responsable du support client sur site seront disponibles afin d'assurer des processus d'approvisionnement fluides. Les experts de Lufthansa Technik fourniront également un support étendu et progressif pour garantir un support technique optimal lors de la mise en place du contrat.