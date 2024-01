VoltAero opte pour des câblages électriques Safran pour équiper son Cassio 330

Alors que le premier vol est attendu prochainement, Safran Electrical & Power a été sélectionné par VoltAero pour lui fournir les câblages électriques de l'avion de certification électrique-hybride Cassio 330. Safran Electrical & Power assurera la conception et la fabrication des câblages électriques du système de propulsion et du système de distribution électrique. Le câblage sera qualifié pour des puissances nominales allant jusqu'à 800 volts en régime continu, et sera conçu pour résister aux phénomènes de décharge partielle en altitude.



« Le câblage électrique est un élément critique de notre avion Cassio, et nous avons choisi Safran Electrical & Power en raison de son expertise, en particulier sur les câblages haute puissance, a expliqué Jean Botti, directeur général et directeur technologique de VoltAero. « Il s'agit d'une nouvelle étape importante vers la certification et la mise en service du Cassio 330 » a-t-il ajouté.



La filiale du groupe Safran est déjà présente à bord de l'appareil hybride-électrique de cinq places de la start-up française, avec le moteur électrique ENGINeUS 100 qui pourra fournir une puissance maximale de plus de 150 kW au décollage. Pour rappel, le Cassio 330 disposera d'une puissance hybride-électrique combinée de 330 kW. Le moteur à combustion interne doit quant à lui intervenir en tant que prolongateur d'autonomie, en venant recharger les batteries au cours du vol.



Le rayon d'action du Cassio 330 est annoncé à 648 nautiques (1 200 km).



(Image © VoltAero)