Volotea va ouvrir sa 8e base française à Tarbes

Volotea a annoncé l'ouverture d'une nouvelle base en France, à Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Elle sera effective à partir du 1er juillet et verra le stationnement d'un Airbus A319.



Ce faisant, la compagnie espagnole va lancer cinq lignes, vers Paris (Orly, Strasbourg, Naples, Palerme et Venise, toutes dotées d'une fréquence de deux rotations par semaine.



La ligne entre Tarbes et Paris fait actuellement l'objet d'une procédure d'attribution de délégation de service public. Volotea l'avait remportée en mars dernier mais le jugement avait été remis en cause dès avril et la procédure relancée.



Volotea souligne que cette base permettra la création de trente emplois directs de navigants et 25 emplois indirects.



