Volotea va ajouter six Airbus A320 à sa flotte en 2022

Volotea a annoncé qu'elle allait introduire six Airbus A320 supplémentaires dans sa flotte en 2022.



Grâce à leurs capacités accrues, ils lui permettront notamment de soutenir sa croissance en France, où la compagnie ouvre deux nouvelles bases.



Trois appareils seront utilisés comme avions de réserve, afin de pallier toute perturbation opérationnelle et d'améliorer sa structure de coûts à venir.



Volotea souligne que ses capacités augmenteront de 40% par rapport à 2019 et elle s'attend à pouvoir augmenter le nombre de ses passagers de 32% (à entre 9 et 9,5 millions de passagers).



(Photo © Volotea)