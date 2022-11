Volotea poursuit sa croissance en France

Volotea annonce qu'elle va poursuivre sa croissance en 2023 et ses opérations en France ne font pas exception. La compagnie indique ainsi qu'elle proposera l'année prochaine une offre plus importante de 80% à celle de 2019.



Avec 6,5 millions de sièges mis en vente, cela représente également une offre accrue de 37 % par rapport à 2022. Jusqu'à 224 destinations seront proposées, dont 62 intérieures, qui seront notamment desservies par les 26 appareils qui seront basés dans l'Hexagone.



La compagnie souligne que 58 % de son programme de vols concerneront des vols internationaux.



Elle indique qu'elle recevra par ailleurs de nouveaux appareils en 2023, ce qui pourrait porter sa flotte totale à 46 Airbus A319 et A320 (contre 41 actuellement).



