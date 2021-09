Volotea étend son accord PBH sur les composants de sa flotte A320 avec AAR

AAR a annoncé la signature d'un accord avec Volotea, étendant le précédent contrat conclu au sujet du soutien à l'heure de vol des composants de sa flotte d'Airbus de la famille A320.



En effet, le contrat initial a été conclu en 2016, alors que la flotte ne comptait que quatre A319. Or elle est aujourd'hui composée de vingt A319 et quinze A320.



L'accord prévoit la mise en place de kits dans les bases de Volotea en Europe, l'accès au pool de composants d'AAR à partir de centres logistiques en Europe et la gestion du cycle de réparation des composants.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)