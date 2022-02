Volotea double ses capacités en France par rapport à 2021

Volotea a décidé de miser sur la France. La compagnie va augmenter ses capacités (en nombre de sièges) de 99% en 2022 en France par rapport à 2021, année encore très marquée par la crise, ce qui représente une croissance de 54% par rapport à 2019.



« Nous espérons qu'à partir de Pâques, le secteur commencera à se remettre des effets de la 5e vague et qu'il y aura une croissance progressive de la demande jusqu'à la saison estivale, d'avril à octobre, où nous prévoyons d'opérer 41% de capacité de plus qu'en 2019, avant la pandémie. Nous avons pris cette décision après une analyse de la demande sur nos marchés, et après avoir réussi à maintenir un taux d'occupation moyen des sièges supérieur à 90 % depuis juin 2020 », a expliqué Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea.



La compagnie annonce, sans les nommer, que deux nouvelles bases seront ouvertes en France, s'ajoutant aux six existantes. Elles devraient permettre de créer 60 emplois directs et 300 emplois indirects.



Ce faisant, l'Hexagone accueillera près de la moitié des capacités totales de la compagnie. Mais la croissance concernera aussi l'Europe dans son ensemble. Les capacités de la compagnie augmenteront de 39%, atteignant 11 millions de sièges, et 45 nouvelles liaisons seront lancées. Par ailleurs, les effectifs devraient croître de 200 collaborateurs cette année (France comprise). La compagnie espère pouvoir accueillir 9 à 9,5 millions de passagers en 2022 (+32% par rapport à 2019).



(Photo © Volotea)