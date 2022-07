Volotea base un second appareil à Lille

Volotea annonce qu'elle va baser un second Airbus A320 à Lille. Elle peut ainsi lancer sept nouvelles lignes vers des destinations méditerranéennes.



La base de Lille avait été ouverte le 1er avril, créant 43 emplois directs et 25 emplois indirects sur place selon la compagnie. Volotea dessert 24 destinations vers sept pays depuis l'aéroport.



Elle souligne qu'elle a transporté près d'un million de passagers depuis dix ans qu'elle dessert Lille. Durant ce laps de temps, elle a également quadruplé le nombre de ses destinations.



Volotea rappelle qu'elle travaille à un développement très important en 2022 et que la France devrait représenter près de 50% de son activité.



(Photo © Aéroport de Lille)