Volotea a transporté 4,4 millions de passagers en France en 2022

Volotea a transporté 4,4 millions de passagers en France au cours de l'année 2022, un chiffre en hausse de 70 % par rapport à 2021 et de 33 % par rapport à 2019.



La compagnie explique que la France représente la moitié de son activité, avec ses 30 000 vols, ses huit bases et ses 60 liaisons intérieures. Le coefficient de remplissage a par ailleurs été très bon, à 94 %.



La stratégie de croissance en France va donc se poursuivre en 2023. Volotea compte proposer 6,5 millions de sièges sur l'année et porter sa flotte d'avions basés dans le pays à vingt-six appareils.



