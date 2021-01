Volga-Dnepr remet en service l'Antonov 124

Volga-Dnepr a annoncé qu'elle avait repris ses opérations en Antonov 124-100 à la fin de l'année 2020.



Un appareil a redécollé après une série de vérifications techniques et l'application des directives de maintenance.



La compagnie cargo avait décidé de clouer sa flotte au sol fin novembre après que l'un de ses appareils a subi une défaillance moteur non contenue après son décollage de Novossibirsk, qui a endommagé le câblage de l'appareil.



L'équipage avait dû réaliser un atterrissage d'urgence, qui s'est soldé par une sortie de piste et l'affaissement du train avant.



(Photo © Volga-Dnepr)