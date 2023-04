Volga-Dnepr condamné à payer plus de 400 millions de dollars à BOC Aviation

Un juge américain a condamné le 3 avril dernier la compagnie aérienne russe Volga-Dnepr à verser plus de 400 millions de dollars à la société de leasing BOC Aviation en raison du non-paiement du bail de trois de ses Boeing 747-8F.



Les trois appareils étaient opérés par AirBridge Cargo, filiale du groupe Volga-Dnepr, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le loueur singapourien avait réussi à mettre la main sur l'un des trois appareils, mais les deux autres sont toujours en Russie (VQ-BFU et VQ-BIN), faute de pouvoir en reprendre possession.



AirBridge Cargo entend pour sa part relancer ses vols, mais uniquement avec des appareils de conception russe.



La compagnie aérienne cargo russe exploitait jusqu'à 18 appareils avant le mois de février 2022 : 13 Boeing 747-8F, 4 747-400ERF et un unique 777F.



(Photo © AirBridge Cargo)