Volato passe une commande pour 15 nouveaux HondaJet

Le jeune opérateur américain Volato, spécialisé dans les jets d'affaires à propriété partagée, vient d'annoncer une commande portant sur 15 nouveaux HondaJet Elite S pour développer son activité et répondre à la forte demande de ses clients.



Créé en septembre dernier à Altlanta (Géorgie), Volato dispose déjà d'une flotte de 5 jets de poche produits par Honda Aircraft. Le jeune opérateur disposera donc d'un total de 22 HondaJet.



Volato a par ailleurs mis à disposition une partie de sa flotte pour une activité charter, avec un tarif à l'heure de vol fixé à seulement 4000 dollars.



Pour rappel, Honda Aircraft a livré le 200e exemplaire de son jet de poche HondaJet le 16 décembre. Cette étape intervient près de six ans après la première livraison le 23 décembre 2015. Certifiée dans plus de 13 pays, la flotte de HondaJet a désormais accumulé plus de 98 000 heures de vol.



(Photo © Volato)