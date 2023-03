Viva Air suspend ses opérations

Viva Air a suspendu ses opérations en raison de la gravité de sa situation économique, détériorée par « les effets dévastateurs » de la crise liée à la pandémie de covid-19. Elle tentait depuis plusieurs mois de se rapprocher d'un groupe plus fort pour sauver ses activités.



La compagnie colombienne dénonce l'attitude de l'autorité de l'aviation civile, qui n'aurait pas suffisamment appréhendé l'urgence de sa situation. Une tentative de rapprochement avec Avianca avait été officialisée en août 2022 mais rejetée par le gouvernement en raison d'inquiétudes concernant le maintien d'un niveau sain de concurrence en Colombie, malgré des concessions consenties pour la préserver.



Depuis, plusieurs autres compagnies ont manifesté leur intérêt pour la reprise de Viva Air, notamment Aerolineas Argentinas, JetSmart et LATAM Colombie. L'institution colombienne a pris note de ces propositions mais Viva Air estime que le délai de prise de décision sera trop long pour lui permettre de poursuivre ses opérations.



Viva s'était également placée sous la protection de la loi colombienne sur les faillites et avait lancé une procédure de redressement le 10 février.



Au fur et à mesure que les mois sont passés, sa flotte a été réduite jusqu'à atteindre seize Airbus (six A320 et dix A320neo).



(Photo © Viva Air)