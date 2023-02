Vistara va déployer ses nouveaux Airbus A321LR vers l'île Maurice

La compagnie aérienne indienne Vistara va utiliser ses nouveaux Airbus A321LR (rayon d'action de 4000 nautiques, 7400km) pour inaugurer une nouvelle ligne entre Bombay et l'île Maurice le 26 mars, date du début de la prochaine saison IATA.



Vistara a réceptionné son premier exemplaire le 4 février (MSN 11138, VT-TVG, LEAP-1A), devenant de fait le premier opérateur en Inde de cette variante à rayon d'action étendu de l'A321neo.



La compagnie indienne attend encore trois A321LR, des appareils dont la cabine est configurée comme celle de ses A321neo, à savoir avec 12 sièges-lit en classe affaires, 24 sièges en classe Premium Economy et 152 en classe économique. Les nouveaux A321LR devraient également desservir Hong Kong depuis New Delhi ainsi que d'autres lignes vers l'Europe.



Pour rappel, la coentreprise fondée par Singapore Airlines et le groupe Tata doit être fusionnée avec Air India d'ici mars 2024. Elle dispose d'une flotte de 53 appareils, très majoritairement composée de monocouloirs Airbus (48).