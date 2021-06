Vistara reçoit son premier A320neo détenu en propre

Vistara a pris livraison de son premier Airbus A320neo en propriété.



L'appareil (VT-TQE) a été réceptionné le 30 mai en provenance de Toulouse.



La coentreprise entre Tata Sons et Singapore Airlines Group envisage de disposer d'une flotte propre de treize avions de la famille A320neo.



Elle exploite actuellement 28 A320neo et 2 A321neo loués par les principaux bailleurs BOC, GECAS et Avolon. Sa flotte comprend en outre sept A320-200, six 737-800 (un appareil en propriété) et deux 787-9 ( un appareil en propriété).



(Photo © Vistara)