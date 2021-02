Vistara poursuit son déploiement en Europe

Après l'ouverture de ses liaisons régulières vers Londres-Heathrow depuis New Delhi (août 2020) et Bombay (janvier 2021), la compagnie indienne Vistara, filiale de Tata Sons et de Singapore Airlines, se pose maintenant aussi à Francfort depuis le 18 février.



Vistara assure désormais deux rotations hebdomadaires en provenance de New Delhi, des vols assurés par ses Boeing 787-9 (deux exemplaires en flotte, quatre autres attendus).



Ces vols sont exploités en partenariat avec Lufthansa.



(Photo © Fraport)