Vista Global acquiert Jet Edge

Le groupe Vista Global continue d'oeuvrer à la consolidation du marché de l'aviation d'affaires et a annoncé l'acquisition de Jet Edge. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre.



La plateforme américaine d'affrètement, gestion et courtage enrichira la flotte du groupe Vista d'une centaine de jets d'affaires de taille moyenne supérieure et à grande cabine. Elle détient notamment la plus importante flotte de Gulfstream des Etats-Unis et réalise plus de 60 000 heures de vol par an.



Bill Papariella, PDG deJet Edge, deviendra Chief Business Officer de Vista et l'équipe de gestion de Jet Edge restera en place.



Cette acquisition va également permettre à Vista de développer ses services de maintenance en Amérique du Nord et obtenir un meilleur accès aux pièces détachées avec l'acquisition du centre de maintenance Part 145 de Jet Edge sur la côte ouest.



Elle pourra par ailleurs disposer de deux nouveaux salons à Los Angeles et New York.



