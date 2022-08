Virgin Australia augmente sa commande de Boeing 737 MAX 8

Virgin Australia a annoncé qu'elle allait acquérir quatre Boeing 737-8 supplémentaires. Les livraisons devraient débuter au second semestre 2023.



Cette commande doublera ses engagements pour l'appareil, après une première commande similaire signée en avril dernier.



Elle pourra ainsi augmenter ses capacités et porter sa flotte à 92 monocouloirs de Boeing (737-700, 737-800 et 737 MAX 8).



Le groupe Virgin Australia a également des engagements pour 25 737 MAX 10 pour ses projets d'expansion futurs.



(Image © Virgin Australia)