Virgin Atlantic va intégrer SkyTeam

Virgin Atlantic sera la prochaine compagnie à intégrer SkyTeam. Son entrée au sein de l'alliance sera effective dès le début de l'année 2023.



SkyTeam intégrera ainsi son premier membre britannique. Elle renforcera son poids à Londres Heathrow et Manchester, ainsi que sur l'important marché transatlantique.



« Notre adhésion nous permettra de renforcer les relations nouées avec nos partenaires de Delta et d'Air France-KLM, tout en ouvrant des possibilités de collaboration avec de nouvelles compagnies aériennes. Elle permettra aux clients de vivre une expérience homogène, avec un réseau étendu et des avantages de fidélisation maximisés », a commenté Shai Weiss, CEO de Virgin Atlantic.



L'intégration de Virgin Atlantic s'appuie en effet sur l'expérience réussie de la coentreprise transatlantique avec Delta Air Lines et Air France-KLM. Les trois compagnies opèrent au terminal 3 d'Heathrow, où se trouvent également Aeromexico et China Eastern, tandis que des accords de partage de code sont déjà en place avec la compagnie mexicaine et Middle East Airlines.



(Photo © Virgin Atlantic)