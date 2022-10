Virgin Atlantic reçoit son 1er Airbus A330neo

Virgin Atlantic a célébré la livraison de son premier Airbus A330-900. L'appareil a été acquis en leasing auprès d'Air Lease.



La compagnie britannique attend au total treize exemplaires de l'appareil, dont elle est opératrice de lancement au Royaume-Uni. Six d'entre eux font l'objet de contrats avec la société de leasing américaine. Elle a également fait savoir qu'elle pourrait porter sa flotte à seize appareils.



Elle a choisi un aménagement intérieur de 262 places, avec un Loft pour les passagers d'Upper class. L'A330-900 abritera ainsi deux « Retreat Suites » à l'avant de la cabine affaires qui comptera trente suites supplémentaires, 46 fauteuils de classe Premium Economy et 184 sièges de classe économique.



Les A330neo ont vocation à remplacer les A330-300 actuellement en service, ce qui lui permettra de réduire de 11 % sa consommation de carburant (donc ses émissions de CO2) et de moitié son empreinte sonore.



Cet été, Virgin Atlantic avait indiqué que l'appareil entrerait en service sur la desserte de Boston au mois d'octobre et que deux autres appareils devraient être livrés d'ici la fin de l'année.



(Photo © Pascal Pigeyre pour Airbus)