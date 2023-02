Vingt livraisons pour Airbus au mois de janvier

Airbus annonce avoir livré une vingtaine d'appareils au mois de janvier, à quinze clients.



Ces avions se répartissent entre deux A220-300, seize appareils de la famille A320neo, un A330-900 (pour Virgin Atlantic) et un A350-900 (pour Starlux).



Depuis le début de l'année, l'avionneur européen a également enregistré des commandes pour 36 appareils.



Celles-ci se répartissent entre douze A220-300 pour Delta Air Lines, huit A320neo et quatre A321neo pour Uzbekistan Airlines, un A320neo pour DAE Capital, ainsi que six A320neo et six A321neo pour un client resté anonyme. En parallèle, un A320neo a été annulé.



(Photo © Airbus)