Vinci reprend l'exploitation des aéroports du Cap-Vert

Vinci Airports a annoncé avoir finalisé le bouclage financier de l'acquisition des sept aéroports du Cap-Vert. Il en obtient ainsi la concession et en reprend l'exploitation.



Aux côtés de sa filiale portugaise ANA, la société française remporte une concession de quarante ans, par laquelle elle assurera le financement, l'exploitation, la maintenance, l'extension et la modernisation des plateformes.



La Cap-Vert a retrouvé 80 % de son trafic pré-crise en 2022, avec 2,2 millions de passagers accueillis au cours de l'année. Vinci Airports y voit un potentiel de développement intéressant et compte permettre l'ouverture de nouvelles routes.



Avec ces sept aéroports supplémentaires, la société intègre également 300 personnes à ses effectifs. Elle compte désormais 72 aéroports en exploitation dans treize pays, et s'implante pour la première fois en Afrique.



(Photo © Pedro Moita - ACI)