Vinci Airports triple son trafic au premier trimestre par rapport à 2021

Malgré un démarrage lent lié au pic de contaminations à la covid-19 à cause du variant omicron en janvier, le trafic de Vinci Airports est bien engagé sur la voie de la reprise. La société indique qu'elle a accueilli 30 millions de passagers dans ses aéroports au premier trimestre 2022, le triple de celui du premier trimestre 2021.



C'est en revanche toujours 46,1% de moins que le bilan du premier trimestre 2019.



La tendance est tout de même à une convergence vers les niveaux d'avant crise, avec des disparités en fonction des régions, en fonction du niveau d'allègement des restrictions. Ainsi, l'Asie reste très pénalisée, les pays du continent étant tenté d'adopter la stratégie 0 covid. Au contraire, les aéroports de Vinci sur le continent américain sont de nouveau proches des niveaux de 2019. Une accélération est également constatée en Europe, notamment sur le réseau international.



Vinci Airports constate que la levée plus générale des restrictions a stimulé les réservations, laissant espérer une saison estivale proche des niveaux de 2019, voire parfois supérieure (pour Porto, Toulon et Saint-Domingue).



(Photo © Vinci Airports)