Vinci Airports reprend l'exploitation de l'aéroport de Manaus

Vinci Airports assume désormais l'exploitation de l'aéroport de Manaus, au Brésil. La société avait remporté le contrat de concession en avril dernier. Ce contrat court sur une période de trente ans.



L'aéroport de Manaus avait accueilli trois millions de passagers en 2019. Il est surtout le troisième aéroport du Brésil en termes d'activité cargo. C'est sur cette activité que Vinci Airports compte appuyer le développement de la plateforme.



Six autres aéroports de la région amazonienne rejoindront le portefeuille du groupe en février prochain : Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Tefé. Ils ont accueilli 1,7 million de passagers en 2019.



Il compte accorder une attention particulière aux performances environnementales de ces aéroports et souhaite réduire ses émissions de CO2, améliorer la gestion de l'eau et des déchets. Un programme de puits carbone forestiers sera mis en place pour séquestrer les émissions résiduelles.



(Photo © Vinci Airports)