Vinci Airports remporte la concession de l'aéroport d'Annecy

Vinci Airports a signé le contrat de concession de l'aéroport Annecy Mont-Blanc, devenant son concessionnaire pour quinze ans, dans le cadre d'une délégation de service public. Le contrat sera valide à compter du 1er janvier 2022.



Vinci Airports va créer une société spécifique pour gérer cette concession, qui reprendra l'ensemble du personnel actuel et sera chargée de la gestion, l'exploitation, la promotion et le développement de l'aéroport.



Elle prévoit notamment de développer l'aviation d'affaires et de loisirs. Un plan d'investissement de 10 millions d'euros, cofinancé avec le département de la Haute-Savoie, verra la rénovation de la piste, le réaménagement de l'aérogare et l'accélération de la transition écologique de l'aéroport.



Pour ce dernier point, la société installera des panneaux photovoltaïques, de l'éclairage LED, des bornes de recharge pour les véhicules électriques, remplacera les engins de piste par des modèles électriques... Une modulation des redevances d'atterrissage en fonction des émissions des appareils est également planifiée.



(Photo © Vinci Airports)