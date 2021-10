Vinci Airports propose l'avitaillement en carburant durable à Londres Gatwick

Londres Gatwick est devenu le premier aéroport de Vinci Airports à proposer à ses compagnies aériennes clientes d'être avitaillées en carburant durable d'aviation (SAF) pour leurs vols réguliers.



easyJet notamment compte recourir à cette proposition durant la COP26 (31 octobre - 12 novembre) pour alimenter tous ses vols entre Gatwick et Glasgow avec 30% de SAF. Cela représente 42 vols.



Le SAF mis à disposition sera produits à partir de déchets et de résidus, comme les huiles de cuisson usagées et les déchets de graisse animale.



(Photo © Vinci Airports)