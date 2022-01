Vinci Airports gère l'aéroport Annecy Mont-Blanc

Vinci Airports a repris l'exploitation de l'aéroport Annecy Mont-Blanc le 1er janvier. Le groupe avait signé une délégation de service public avec le conseil départemental de Haute-Savoie en juillet en ce sens.



Cette délégation est valable pour une durée de quinze ans et porte sur la gestion et l'exploitation de la plateforme.



Vinci Airports compte développer l'activité d'aviation d'affaires et de loisirs. Il a pour cela mis en place un plan d'investissement de 10 millions d'euros (cofinancé avec le conseil départemental), qui prévoit une modernisation de la piste, le réaménagement du terminal affaires et la rénovation thermique de l'aérogare (développement d'une centrale photovoltaïque, installation d'éclairage LED, promotion de la mobilité électrique pour les engins de piste et l'aviation légère...). L'objectif est d'atteindre le zéro émission nette d'ici 2030.



L'aéroport sera dirigé par Aurélien Donche et la société d'exploitation de l'aéroport présidée par Sabine Granger.



(Photo © Vinci Airports)