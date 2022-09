Vinci Airports désigné candidat attributaire de la concession de l'aéroport de Papeete

Le ministère de la Transition écologique a annoncé qu'il avait désigné Vinci Airports candidat attributaire de la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Cela déclenche la phase de mise au point de la concession, qui doit entrer en vigueur avant la fin du premier semestre 2023.



La société concessionnaire sera détenue à 51% par Vinci Airports et à 49% par la Polynésie française. Elle sera en charge durant quarante ans de l'exploitation, de l'entretien et du développement de la plateforme.



De premiers travaux sont déjà planifiés, notamment le réaménagement de l'aérogare et des parkings voitures, la création d'un nouveau runway entre la piste et la zone militaire, ainsi que le doublement du canal de drainage.



Vinci Airports souligne que l'aéroport de Papeete a accueilli 1,5 million de passagers en 2019.



L'attribution de la concession avait initialement été attribuée au consortium formé par Egis Airport Opération et la Caisse des dépôts et consignations, avant que le tribunal administratif de Polynésie n'annule cette décision en octobre 2021.



(Photo © Aéroport de Tahiti)