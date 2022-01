Vinci Airports constate les prémices de la reprise

Vinci Airports annonce que les aéroports de son réseau ont accueilli 86 millions de passagers en 2021, soit 12% de plus qu'en 2020 mais toujours 66% de moins qu'en 2019.



La société souligne que le quatrième trimestre a été très encourageant, particulièrement les mois d'octobre et novembre (où la baisse de trafic par rapport à 2019 n'a été que de 48% et 44% respectivement). Décembre a vu la recrudescence de l'épidémie et l'émergence du variant omicron mais les restrictions entraînées ont été moins fortes qu'au début de l'épidémie, ce qui a permis de limiter la chute du trafic à 46% de celui de décembre 2019.



En France, l'automne a été dynamique, notamment à Nantes et Lyon où le trafic a gagné vingt points. Sur le quatrième trimestre, le nombre de passagers a ainsi été multiplié par 2,7 par rapport à 2020 (-38% par rapport à 2019). Sur l'année, le nombre de passagers a augmenté de 28% par rapport à 2020 mais s'est rétracté de 59% par rapport à 2019.



Malgré le ralentissement occasionné par la cinquième vague épidémique, les compagnies aériennes ont annoncé voire lancé de nouvelles lignes, « laissant présager une accélération du trafic dans les mois à venir », indique Vinci Airports.



Ailleurs, les niveaux de trafic du quatrième trimestre sont toujours très bons en République dominicaine et au Costa Rica, proches de ceux de 2019. Une forte croissance a également été enregistrée au Portugal, au Royaume-Uni, en Serbie et au Chili.



(Photo © Vinci Airports)