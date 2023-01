Vinci Airports a vu son trafic doubler en 2022

Vinci Airports a indiqué que son trafic avait doublé entre 2021 et 2022. Il reste toutefois encore inférieur de 28 % à son niveau de 2019. En France, le trafic a augmenté de 84 % par rapport à l'année dernière en restant en retrait de 25 % par rapport à 2019. Le groupe a ainsi vu transiter 186 millions de passagers dans ses aéroports mondiaux (209 millions en intégrant les aéroports mexicains OMA dans le décompte).



Vinci Airports constate une très bonne dynamique. Tout d'abord, la progression a continué au quatrième trimestre malgré le contexte particulièrement difficile en Europe. Par ailleurs, les aéroports portugais et celui de Belgrade ont dépassé leur niveau de trafic de 2019 sur ce trimestre. En décembre, la reprise du trafic international a même rattrapé celle du trafic domestique.



Au Japon, le trafic intérieur a lui aussi retrouvé son niveau pré-crise, tandis que le trafic international reprend de la vigueur depuis la récente levée des restrictions dans le reste de l'Asie. La situation devrait encore évoluer positivement avec la réouverture de la Chine.



Enfin, les aéroports mexicains d'OMA viennent d'être intégrés au groupe et ont connu un niveau de trafic « très au-dessus des niveaux d'avant-crise », notamment grâce aux liaisons avec les Etats-Unis.



