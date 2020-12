Vietravel, nouvelle compagnie aérienne dans le ciel vietnamien

Vietravel Airlines vient de recevoir son tout premier appareil à Tan Son Nhat (Hô-Chi-Minh-Ville) le 4 décembre, un Airbus A321 de 220 sièges en leasing (MSN 6376, CFM56, Avolon).



Dotée d'un capital initial de 30 millions de dollars et détenue par Vietravel, l'un des plus anciens tour-opérateurs du pays, la nouvelle compagnie aérienne envisage d'introduire trois avions au cours de sa première année d'opérations. Vietravel est basée à l'aéroport international de Phu Bai de Hué.



Vietravel Airlines vise le million de passagers la première année, même si son démarrage a été recentré sur le marché intérieur en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Son premier vol commercial est programmé pour le 18 décembre.



Elle entrera dans un marché très concurrentiel qui compte déjà six acteurs : Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines (ex-Jetstar Pacific), Vietnam Air Services Company (VASCO), Bamboo Airways et Vietstar Airlines. Kite Air, une filiale du groupe vietnamien Thien Minh Aviation, pourrait également prendre les airs courant 2021 avec une flotte ATR.



