Vietravel Airlines prépare le lancement d'une activité cargo

Vietravel Airlines a signé un accord de coopération avec Asean Cargo Gateway (ACG) pour développer une compagnie spécialisée dans le fret aérien, qui serait baptisée VUAir Cargo.



L'objectif de Vietravel est de diversifier ses activités et de profiter du potentiel du secteur cargo, d'autant que le groupe s'attend à ce que les industries se développent dans les pays voisins de la Chine, où la main-d'oeuvre est plus importante. Selon le groupe, c'est donc le moment idéal pour développer le réseau logistique du Vietnam : « C'est le bon moment pour construire et promouvoir le premier service de fret aérien au Vietnam, en combinant l'expérience d'ACG dans la logistique et celle de Vietravel Airlines dans le transport aérien », a déclaré Vu Duc Bien, le CEO de la compagnie.



VUAir Cargo se concentrera initialement sur le transport de marchandises entre le Vietnam et les grandes usines en Asie (en Chine, en Malaisie, Indonésie et Thaïlande) et veut participer à stimuler les exportations vietnamiennes.



Elle entend débuter ses opérations avec une flotte de deux à quatre Boeing 737-800 convertis la première année et de doubler cette flotte dès la deuxième année.



Vietravel Airlines a déjà réalisé des vols cargo en mars 2021 en affrétant un 737-300F pour des opérations ponctuelles entre le Vietnam et la Thaïlande.



