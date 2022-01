Vietravel Airlines attend son premier Airbus A321neo pour le deuxième trimestre

Vietravel Airlines, qui a démarré ses opérations commerciales l'an dernier, projette d'introduire l'A321neo dans sa flotte à partir du deuxième trimestre 2022.



Le premier appareil (MSN 8830, ex-Arkia) a déjà été contractualisé avec le bailleur Deucalion Aviation Funds.



Sa flotte actuelle comprend trois Airbus A321ceo de 220 sièges dont deux (MSN 6376 et 6979) acquis en leasing chez Avolon et le troisième (MSN 6168) chez Minsheng Financial Leasing (MSFL).



Sa société mère Vietravel, l'un des plus anciens tour-opérateurs du Vietnam, envisage par ailleurs d'ouvrir son capital à partir de sa 2e année d'opérations tout restant actionnaire majoritaire.



(Photo © Vietravel Airlines)