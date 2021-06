Vietnam Airlines propose onze nouveaux Airbus A321 à la vente

Vietnam Airlines a mis vente 11 de ses Airbus A321 dans le cadre du plan de modernisation de sa flotte avec des A321neo (20 exemplaires déjà livrés).



Il s'agit des appareils âgés de plus de 12 ans (motorisés en V2500, MSN 2255 / 2261 / 2974 / 3005 / 3013 / 3022 / 3198 / 3315 / 3355 / 3600 et 3737). Vietnam Airlines dispose actuellement de 49 A321 en flotte dont 27 sont actifs.



En 2019, le transporteur s'était déjà séparé de 5 appareils du même type, puis de 9 autres l'an dernier. Il espère utiliser le produit de ses ventes pour compenser la baisse des flux de trésorerie provoquée par la crise liée à la pandémie de coronavirus.



Vietnam Airlines a enregistré une perte de 213 millions de dollars au premier trimestre 2021 - sa plus importante perte trimestrielle - portant sa perte cumulée à 619 millions de dollars, légèrement au-dessus du montant de son capital social.



Un risque de radiation de la bourse pèse sur la compagnie, selon un avertissement de l'organisme de surveillance du marché boursier vietnamien le 15 avril.



