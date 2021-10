Vietnam Airlines prolonge son contrat avec EPCOR

(MRO Europe 2021) Vietnam Airlines a décidé de prolonger le contrat qu'elle avait souscrit auprès d'EPCOR concernant la maintenance des générateurs auxiliaires de puissance de la majorité de sa flotte.



La filiale d'AFI KLM E&M va en effet continuer de s'occuper des APU de ses Boeing 787 (APS5000 de Pratt & Whitney) et Airbus A320 (131-9A d'Honeywell).



Ces équipements profiteront également de l'outil de maintenance prédictive Prognos for APU.



Vietnam Airlines compte actuellement 69 A321 (dont 20 neo) et quinze 787 dans sa flotte.



(Photo © Vietnam Airlines)