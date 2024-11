Vietnam Airlines pourrait annoncer une commande de 50 monocouloirs en 2025

Le directeur général de Vietnam Airlines a indiqué que la compagnie s'apprêtait à lancer un appel d'offres portant sur l'acquisition d'une cinquantaine de monocouloirs en 2025. Elle avait déjà conclu un accord préliminaire avec Boeing en 2023 pour l'acquisition d'une cinquantaine de 737 MAX mais celui-ci n'a pas été finalisé depuis. « La porte est toujours ouverte pour tout le monde », a-t-il déclaré à l'agence Reuters.



Actuellement, la flotte de monocouloirs de Vietnam Airlines est constituée d'appareils d'Airbus mais « Boeing a présenté une très bonne offre ». Le lancement d'un nouvel appel d'offres laisse également la possibilité à COMAC de tenter d'imposer son C919.



Vietnam Airlines souhaiterait se doter d'une flotte de 170 appareils d'ici 2035, selon Le Long Ha, contre plus de 90 actuellement. Un second appel d'offres est donc envisagé pour une cinquantaine d'appareils, monocouloirs et gros-porteurs.



(La flotte de monocouloirs de Vietnam Airlines est actuellement constituée d'Airbus de la famille A320. Photo © Vietnam Airlines)