Vietnam Airlines dessert directement les États-Unis

Vietnam Airlines a inauguré sa nouvelle liaison entre Hô Chi Minh-Ville et San Francisco le 29 novembre, devenant de fait la première compagnie aérienne du Vietnam à effectuer des vols commerciaux directs réguliers vers les États-Unis. Initialement, Vietnam Airlines effectuera 2 vols par semaine (avec sa flotte de 787 et d'A350) et vise une rotation quotidienne une fois que la situation sanitaire sera plus favorable. À terme, la compagnie prévoit d'ouvrir une liaison vers Los Angeles au départ de Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Elle estime que ces nouvelles lignes participeront à booster les échanges commerciaux entre Vietnam et les États-Unis, dont le volume a atteint 90,8 milliards de dollars en 2020.