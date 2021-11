VietJet se rapproche de SR Technics pour ses CFM56-5B

Vietjet Air a signé un protocole d'accord avec SR Technics concernant la maintenance de ses CFM56-5B.



L'accord, signé à Zurich, est valorisé à 150 millions de dollars. Il comprend la fourniture de services de maintenance pour les moteurs, des services de formation technique mais aussi la mise en place place d'un nouveau centre de formation aéronautique qui sera créé via une joint-venture entre Vietjet et SR Technics.



Vietjet aligne aujourd'hui flotte de 78 monocouloirs Airbus (A320, A321 et A321neo). La totalité des appareils de la famille A320ceo (55 appareils) sont équipés de CFM56-5B de CFM International.



