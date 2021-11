VietJet et Airbus renforcent aussi leur collaboration

A l'occasion de la visite officielle du Premier ministre vietnamien et de sa délégation, VietJet a conclu un accord avec Airbus concernant le calendrier de livraison de 119 appareils que la compagnie a en commande.



Il organise également la collaboration avec l'avionneur au sujet de l'introduction de ses premiers A330 dans la flotte, confirmant en même temps le projet. VietJet précise qu'elle pourrait en recevoir jusqu'à trois A330 en novembre, tous acquis en leasing.



Par ailleurs, les deux parties se sont entendues sur la poursuite du soutien et de la formation des techniciens et ingénieurs de la low-cost.



D'autres aspects sont également couverts, notamment le développement d'installations MRO pour VietJet ou la promotion d'initiatives en faveur de l'efficacité énergétique de la compagnie.



(Photo © VietJet)