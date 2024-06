Viasat monte à bord des futurs Airbus C295 MPA espagnols

Viasat va fournir une connectivité haut débit satellitaire sécurisée à la future flotte d'avions de surveillance maritime C295 MPA d'Airbus Defence and Space commandée par l'Espagne.



Viasat et le groupe européen vont ainsi collaborer à l'intégration du terminal haut débit bi-bande (Ku/Ka) de Viasat sur les futurs appareils espagnols qui seront assemblés à Séville. Cette connectivité à haut débit, multi-bandes et multi-orbites, pourra utiliser les nouveaux satellites de communication SpainSat NG.



Le ministère de la Défense espagnol avait décidé d'acquérir seize C295 en décembre dernier, des appareils qui seront livrés en configuration de patrouille et de surveillance maritimes (MPA et MSA). Ils reprendront les missions de la flotte de P-3 Orion, qui a été retirée du service fin 2022, ainsi que celles des CN-235 VIGMA, en service depuis 2008.



La livraison des premiers C295 MPA espagnols est attendue pour 2027.



(Image © Airbus Defence and Space)