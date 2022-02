Vers la production d'une partie des F-35A suisses en Italie ?

Armasuisse envisage de faire produire en Italie une partie des 36 futurs F-35A destinés aux Forces aériennes suisses dans le cadre du programme Air2030. Une délégation d'armasuisse menée par le directeur général de l'armement Martin Sonderegger s'est ainsi rendue le 15 février à Cameri pour visiter l'usine de production européenne du JSF.



Ce déplacement a également été l'objet d'une rencontre avec le chef de l'armement italien et d'autres collaborateurs du ministère de la Défense ainsi que des représentants du projet italien F-35 et de l'entreprise italienne Leonardo.



L'usine de Leonardo de Cameri accueille l'une des deux lignes de production du F-35 de Lockheed Martin en dehors des États-Unis et la seule en Europe. L'Italie opère aujourd'hui avec deux variantes du Lightning II, les F-35A et F-35B (version STOVL), avec un total de 90 exemplaires contractualisés (une vingtaine d'appareils livrés) pour l'armée de l'air et la marine italiennes. Les F-35A de l'armée de l'air néerlandaise sont également produits par Leonardo à Cameri.



Le Conseil fédéral suisse avait choisi d'acquérir 36 avions de combat F-35A en juin dernier pour remplacer les 25 F-5 Tiger (bientôt mis hors service) et les 30 F/A-18 Hornet des Forces aériennes suisses, une décision qui écarta de fait le Rafale de Dassault Aviation, le F/A-18E/F Super Hornet de Boeing et l'Eurofighter d'Airbus produit avec Leonardo et BAE Systems. Les premiers F-35 suisses sont attendus en 2030.



(Image d'artiste de l'adaptation de la base aérienne de Meiringen

pour recevoir les futurs F-35A. © Confédération suisse)