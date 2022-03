Vega Offshore choisit à son tour Rusada

Vega Offshore est devenu un nouveau client de Rusada en mettant en place sa solution Envision pour gérer ses opérations.



Les modules choisis lui permettront de surveiller le maintien de la navigabilité de sa flotte, le planning de maintenance et son inventaire.



La société roumaine exploite une flotte de H155, qui réalisent des missions de transport pour l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que d'évacuation médicale et de recherche et sauvetage en cas de besoin.



L'expérience de trente ans de Rusada dans le domaine du soutien aux hélicoptères a été décisive dans le choix réalisé par Vega Offshore et la solution a été intégrée en six mois.



