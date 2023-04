VAS Aero Services acquiert quatre avions pour démantèlement

VAS Aero services a acquis quatre appareils qui seront démantelés afin de récupérer et commercialiser les pièces détachées.



Les accords portent sur deux Airbus A320 et deux Boeing 737-700.



VAS Aero Services souligne qu'elle est parvenue à acquérir 25 cellules d'Airbus et de Boeing, ainsi que treize moteurs, en moins d'un an, pour les démanteler et récupérer des pièces détachées qui alimentent son inventaire de pièces USM et de services.



« Ces acquisitions démontrent également le renforcement de nos capacités permis par notre relation avec Satair. En tant que filiale autonome de Satair, VAS a bénéficié d'une stratégie unique et collaborative d'approvisionnement en produits USM qui nous a permis d'accélérer notre activité de démontage », explique Tommy Hughes, le CEO de la société britannique.