Vanessa Hudson remplacera Alan Joyce à la tête de Qantas

Le groupe Qantas annonce que la succession d'Alan Joyce à sa tête sera assurée par Vanessa Hudson. Alan Joyce prévoit de quitter ses fonctions de directeur général en novembre 2023, à l'issue de l'assemblée générale annuelle, après les avoirs gardées un peu plus longtemps pour accompagner le plan de redressement après-covid.



Vanessa Hudson est actuellement directrice financière (depuis octobre 2019). Elle a occupé plusieurs fonctions à responsabilité au cours de ses 28 ans de carrière au sein du groupe, notamment directrice Clients et VP pour les régions des Amériques et la Nouvelle-Zélande. Elle sera la 13e CEO de Qantas.



« Vanessa a une connaissance approfondie de ce secteur après avoir occupé pendant près de trente ans diverses fonctions à la fois en Australie et à l'étranger, dans les domaines du commerce, de la clientèle et de la finance. Elle possède une grande expérience des compagnies aériennes et c'est une dirigeante hors pair. [...] Au cours des cinq dernières années, Vanessa a participé directement à l'élaboration de notre stratégie en tant que membre du comité de direction du groupe, et sa gestion du portefeuille financier et de trésorerie pendant la crise covid a été remarquable. Elle a également dirigé le processus de sélection en 2022 pour le renouvellement de notre flotte domestique au cours de la prochaine décennie », a résumé Richard Goyder, le président du groupe.



« Cette transition intervient à un moment où le groupe Qantas est extrêmement bien positionné. Nous disposons d'une stratégie claire, d'un bilan solide et d'une rentabilité record qui nous permet d'envisager des investissements pour nos clients, des opportunités pour notre personnel et des retours sur investissement pour nos actionnaires », a-t-il poursuivi.



Alan Joyce sera resté quinze ans directeur général du groupe Qantas.



(Photo © Qantas)